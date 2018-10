Sieben Proben reichen für tolles Konzert

Gospel-Projektchor erntet viel Applaus

Kam gut an: Der Gospel-Projektchor Bunnen überzeugte bei seinem 1. Auftritt in der Bunner Pfarrkirche St. Michael. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Bunnen. Mit lang anhaltendem Beifall haben sich die Zuhörer in der gut gefüllten St. Michael-Kirche in Bunnen beim Gospel-Projektchor, der den Gottesdienst am Namensfest der Kirche musikalisch gestaltet hatte, bedankte. Unter der Leitung ihres Dirigenten Johann kl. Siemer boten die rund 40 Sängerinnen und Sänger den Gottesdienstbesuchern ein eindrucksvolles Programm, so dass Pfarrer Bertolt Kerkhoff sich bei den Mitwirkenden fast überschwänglich für die „bombastische Gestaltung“ und „sagenhafte Qualität“ bedankte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.