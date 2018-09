In alten Handys steckt noch kiloweise Gold

Pfarrgemeinde St. Vitus ruft zur Sammelaktion auf

Sammeln Handys: Peter Moorkamp (von links), Hannah Hölzen, Christin Hemme, Sarah Schnieders, Markus Wesselmann, Dagmar Haake, Pia Hülskamp und Hanna Eilers haben die Aktion gemeinsam mit anderen Messdienern und Landjugendlichen vorbereitet. Foto: Pfarrgemeinde

Von Georg Meyer



Löningen. Die Messdiener und Landjugendlichen der Pfarrgemeinde St. Vitus sammeln in den kommenden Wochen gebrauchte Mobiltelefone ein. Die Geräte sollen je nach Zustand aufbereitet, repariert oder recycelt werden. Mit dem Erlös soll die Missio-Aktion Schutzengel unterstützt werden. Pastoralreferentin Dagmar Haake kennt das: Kaum hat sie ein neues Smartphone erworben, wandert das alte meist auf Nimmerwiedersehen in die Schublade.