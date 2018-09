Einer der letzten Beamten der alten Garde

Abschied im Kreis der Kollegen des Alten Amtes Löningen: Franz-Josef Kühne und seine Frau Magdalena an seinem letzten Arbeitstag. Die Verdienste des Hauptkommissars und stellvertretenden Löninger Dienststellenleiters würdigte Leiter Hubert Kröger (Neunter von links). Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Mit Franz-Josef Kühne ist einer der letzten Beamten aus der alten Garde, deren Arbeit ,Wirken und Kenntnisse berechtigterweise mit der Bezeichnung Dorf- bzw. Stadtpolizist charakterisiert wird, gestern in den Ruhestand verabschiedet worden.



Seine Kollegen aus dem Alten Amt Löningen hatten ihn mit seiner Frau Magdalena zum letzten Dienstweg von zu Hause abgeholt, es folgte das gemeinsame Frühstück und gestern Abend die große Abschiedsparty.

Dienststellenleiter Hubert Kröger würdigte die Arbeit und das Engagement des 61-jährigen gebürtigen Löningers, der vor 45 Jahren, am 1. Oktober 1973 als Wachtmeister seinen Dienst in der Polizeischule Sögel aufnahm. 1981 wurde er in seine Heimatstadt versetzt.