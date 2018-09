Huesmann ist ein „Zimmerstutzen-Ass“

Erfolgreiche Sportschützen: Auf den Deutschen Meisterschaften in der Handicap-Klasse gewann Silvia Huesmann drei Medaillen. Vereinskollege Aloys Brundiers landete im Spitzenfeld. Foto: Huesmann

Angelbeck (mt). Die Angelbecker Sportschützin Silvia Huesmann gewinnt drei Medaillen auf den Deutschen Meisterschaften in München. Dort startete sie ebenso wie Vereinskollege Aloys Brundiers in der Handicap-Klasse für den Oldenburger Verein SV Etzhorn 1898. Sie wurde in der Disziplin „Zimmerstutzen“ deutsche Vizemeisterin. Brundiers belegte mit einem sehr guten Ergebnis Platz sieben in der gleichen Disziplin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

24.09.2018 | Tolle Resonanz: Bisher fast 20000 Euro gesammelt