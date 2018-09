Tolle Resonanz: Bisher fast 20000 Euro gesammelt

Großartige Resonanz: Einen Scheck über 17 534 Euro überreichten der kommissarische Schuleiter Jens Lüken (v.li.), Laura Lamping, Laurin von Dreele, Nina Wichmann, Christina Gorr und Tanja Schmitz mit Bürgermeister Marcus Willen (rechts) an Benno Pille (2.v.re.), den Vorsitzenden des Vereins „Hilfe für krebskranke Kinder und Jugendliche Lohne“ zum Auftakt des Schulfestes. Foto: Willi Siemer

Löningen. Über ein überwältigendes Echo auf ihr Benefizfest und das Spendensammeln für den Verein krebskranker Kinder und Jugendliche Lohne freuen sich Schüler, Lehrer und Eltern der Löninger St.-Ludgeri-Realschule. Zum Auftakt ihres Festes überreichten Schüler der neunten Klasse und die Organisatoren gemeinsam mit Bürgermeister Marcus Willen als Vertreter der durch eine Dienstreise verhinderten Schirmherrin und Bundestagsabgeordneten Silvia Breher zwei Schecks über insgesamt fast 20000 Euro an das Führungsteam des Vereins, Benno Pille und Dirk Christ.