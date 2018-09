Harten Kern intensiv betreuen

Die Arbeitsberaterinnen des Jobcenters in Cloppenburg waren mit ihrer Teamleiterin Silvia Bünnemeyer ( 5. v. re.) auf ihrer Tour durch vier Jugendwerkstätten im Kreis jetzt zu Gast im Sozialen Briefkasten in Löningen. Leiterin Elfriede Bruns (re.) erläuterte auf einem Rundgang, wie vielfältig die Einrichtung mit seinen fünf Arbeitsbereichen aufgestellt ist. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Im normalen Arbeitsalltag telefoniert jede der zehn Arbeitsberaterinnen, die in den Jobcentern in Cloppenburg und Friesoythe für die unter 25-jährigen Arbeitslosen zuständig sind, häufig und gelegentlich sogar täglich mit den Verantwortlichen der vier Jugendwerkstätten im Kreis Cloppenburg.



Der enge, ständige Kontakt, Absprachen und Beratung über weitere Schritte ist notwendig, weil das Arbeitsamt in den vier Sozialen Briefkästen für ihre Klienten Plätze gebucht haben. Das sind junge Leute ohne Ausbildung und Arbeit, die aus den unterschiedlichsten Gründen schwer oder noch gar nicht vermittelbar sind. In Löningen am Dr.-Lübbers-Weg sind es zehn der zurzeit 18 jungen Frauen und Männer, die die Arbeitsberaterinnen geschickt haben.