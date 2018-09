Kleines Ensemble sorgt für großen Klang

„Vox Luminis“ führen katholische Messe von Bach auf

Unaufffälliger Taktgeber: Lionel Meunier (6. von links) leitet die Sänger und Musiker aus dem Chor heraus. Foto: Willi Siemer

Von Dr. Klaus G. Werner





Löningen. Die katholische Messe in h-Moll BWV 232 des Lutheraners Johann Sebastian Bach avancierte nach dem Weihnachtsoratorium und der Matthäus-Passion zu einem seiner populärsten Werke. Zusammengestellt aus neuen und früheren Kompositionen sowie im Parodieverfahren aus einigen Kantatensätzen, wirkt es doch wie ein Monolith aus einem Guss und in seiner Monumentalität zugleich auf zukünftige Epochen vorausweisend. Dem entsprechend wird die Messe gewöhnlich von großen Konzertchören mit vier Solisten und üppig besetztem Orchester aufgeführt.