Ohne Handy drei Jahre auf der Walz

Dachdeckergeselle Benedikt Hofmann geht auf Wanderschaft und akzeptiert strenge Regeln

Benedikt Hofmann in seiner Kluft: Anfang Oktober geht der 20-Jährige für drei Jahre auf die Walz. Auch in den heißen Sommerwochen hat er die traditionelle Kleidung aus Hose mit breitem Schlag, das Staude genannte weiße Hemd und die Manchesterweste mit den acht Knöpfen getragen, um sich an diese vorgeschrieben Kleidung zu schon zu gewöhnen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. „Ich will mich als Mensch und auch in meinem Beruf weiterentwickeln". Als Junge starte er seine dreijährige Tour, als Mann werde er hoffentlich wieder nach Lindern zurückkehren. Benedikt Hofmann hat klare Vorstellungen über das, was er mit seinem großen Abenteuer erreichen will, das er am 3. Oktober in Lindern am Ortsschild an der Lastruper Straße beginnen wird. Der 20-jährige, frisch ausgelernte Dachdeckergeselle geht auf die Walz. Während andere Bruderschaften Handys und internetfähige Geräte während der Walz zulassen, sind sie den „Freien Voigtländern" verboten. „Ich muss mich buchstäblich durchs Leben fragen".