Trauerarbeit mündet in aktiver Hilfe

Realschüler bereiten Benefizfest für krebskranke Kinder vor

Lädt zum Benefizfest ein: Die St.-Ludgeri-Schule unterstützt die Hilfe für krebskranke Kinder. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. 2016 war für die St.-Ludgeri-Realschule ein trauriges Jahr. Zwei Schülerinnen verstarben kurz nacheinander an Krebs. In den vergangenen Wochen haben ihre Mitschüler noch einmal besonders oft an die beiden gedacht. Denn zum bevorstehenden Schulfest sammelten sie Geld für den Verein „Hilfe für krebskranke Kinder und Jugendliche Lohne“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

