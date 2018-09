Keine „große Welle“ durch die Beitragsfreiheit

Gespräche vor Ort: Bürgermeister Marcus Willen (links) und der Landtasgabegordnete Christoph Eilers erörterten unter anderem die Folgen der Beitragsfreiheit mit der Leiterin des Löninger St.-Vitus-Kindergartens, Elisabeth Albers, (Zweite von links) und ihrer Stellvertreterin Ingrid Winkeler. Foto: Thomas Willen

Löningen (mt). Durch die seit dem 1. August geltende Beitragsfreiheit erwarten Elisabeth Albers und Ingrid Winkeler zwar eine zahlenmäßige Zunahme der Anmeldungen. „Die ganz große Welle wird es aber nicht geben“, sagten die Leiterin des Löninger St.-Vitus-Kindergartens und ihre Stellvertreterin während des Besuches des CDU-Landtagsabgeordneten Christoph Eilers in der Einrichtung.



Der Grund liegt auf der Hand: Schon jetzt besuchen 97 Prozent aller Kinder in der Stadtgemeinde vor der Schule einen Kindergarten. „Mit den jetzt zu erwartenden weiteren Anmeldungen werden wir umgehen können“, versicherten Albers und Winkeler dem Abgeordneten, der vor Ort die Auswirkungen der in Hannover beschlossenen Maßnahmen besprechen wollte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.