Festumzug wird beinahe zur Odyssee

Lädt ein: der Vorstand der Landjugend Böen mit (von links) Nicole Gerdes, Ellen Schoenke, Laura Kathmann, Phil Schelze, Felix Peek und Andre Lüdeke-Dalinghaus. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen/Boen. Nicht einfach hatte es die Landjugend Böen bei der Vorbereitung ihres Erntedankfestes. Der Umzug - er fehlt seit 70 Jahren bei keinem Fest - stand diesmal zeitweise sogar auf der Kippe. Er wird nun deutlich kürzer sein, als ursprünglich geplant.



Denn eigentlich hatte die Landjugend vom Hasetalparkplatz in Löningen starten wollen. Das scheiterte an der mangelnden Beteiligung. Den zweiten Nackenschlag erhielten die Organisatoren dann in der vergangenen Woche, als sie die Genehmigung beim Landkreis beantragten. Doch es gab niemanden, der die Absperrungen einrichten darf.