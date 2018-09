Nach der Arbeit kommt das Ehrenamt

Fertig für den Einsatz: Bei der Werksfeuerwehr absolvierte Kristin Lübbe nebenbei eine Ausbildung zur Feuerwehrfrau. Fotos: Behrens

Von Georg Meyer



Löningen. Preisverleihungen sind ja ganz schön, ein geplatzter Schlauch ist aber wichtiger. Kristin Lübbe hatte sich schon für ihren großen Auftritt fertiggemacht, als die Sirene schrillte. Kein Problem für die 20-Jährige. Das schicke Kleid schnell gegen die schwere Kluft getauscht, Helm auf - fertig! Den Notfall bei Remmers hatten Kristin und ihre Kollegen bei der Werksfeuerwehr schnell im Griff. Und zur Verleihung des Ausbildungspreises „Kompass 2018“ kam die Essenerin anschließend trotzdem pünktlich. Sie sei leistungsbereit und ehrgeizig, sagt Kristin Lübbe über sich selbst. Das habe sie aus dem Elternhaus mitgebracht. Alles andere lernt sie derzeit in ihrem Ausbildungsbetrieb. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.