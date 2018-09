Erstmals S-Springen um den „Großen Preis“

Nach den Kreismeisterschaften der Vielseitigkeit laden die Löninger am kommenden Wochenende zu einem Spring- und Dressurturnier mit über 1000 Nennungen und dem ersten großer Preis von Löningen auf dem Ebbe-Flut-Platz der Anlage ein. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen- Böen. Für ihr dreitägiges Spring- und Dressurturnier am kommenden Wochenende haben sich die Verantwortlichen des Reit- und Fahrvereins Löningen-Böen-Bunnen etwas Besonderes einfallen lassen.



„Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, erstmals ein S-Springen um den „Großen Preis von Löningen“ als Höhepunkt und Abschluss unserer Veranstaltung zu organisieren“, erläutert der Vorsitzende Frank Többen im MT-Gespräch. Für den Wettbewerb der höchsten Schwierigkeitsstufe heben sich insgesamt 56 Aktive angemeldet, darunter allein 14 Reiter aus den Vereinen der Alten Amtes Löningen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

05.09.2018 | „Das Halbwissen ist leider sehr groß“