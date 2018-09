Bunt statt braun: Die Schüler und Lehrer der Ludgeri-Realschule Löningen setzen ein Zeichen gegen rechts. Sie halten mit ihrem Schulmotto „WIR“, Wissen, Inspiration und Respekt, dagegen. Foto: Sebastian Willen

Von Georg Meyer



Löningen/Essen. Drei Schulklassen hat Manuel Peters an diesem Morgen unterrichtet. Das Thema war immer dasselbe: Es ging um den Mord an einem Deutschen in Chemnitz, die darauffolgenden Angriffe auf ausländisch aussehende Menschen sowie die tagelangen Neo-Nazi-Aufmärsche in der sächsischen Stadt. Vieles hatten die Schüler der St.-Ludgeri-Realschule darüber gelesen, vor allem im Internet. Geschichtslehrer Peters hatte also gut zu tun. Sein Fazit: „Das Halbwissen ist leider sehr groß.“ Er findet das gefährlich.



Am Montag bereits hatte sich die gesamte Schulgemeinschaft im Pausenhof versammelt, um ein Zeichen gegen Gewalt und Hetze zu setzen. Den Slogan, „Mit Links gegen Rechts“, gaben sich die Schüler selbst. „Wir müssen jetzt Farbe bekennen“, sagte Schulsozialarbeiterin Tanja Schmitz. Rassismus habe an seiner Schule keine Chance, betonte der kommissarische Leiter Jens Lüken und riet anderen Schulen zum Nachmachen. Ob das reicht, um braunes Gedankengut endgültig aus den Köpfen zu bekommen, ist wohl fraglich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

