Nahtloser Übergang im gemeinsamen Büro

Arbeiten für vier Monate in einem Büro: der 63-jährige Hermann Dirks, der Ende November in den Ruhestand verabschiedet wird, und seine Nachfolgerin, die 28-jährige Hannah Lohe. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Der eine zählt seine Büro-Tage und freut sich auf die Pensionierung, um mehr Zeit für die Naturbeobachtung, Vögel-Fotografie und den Enkel zu haben, die andere blickt erwartungsfroh auf ihre neue spannende Aufgabe, die Zukunft ihrer Heimatstadt mitzugestalten.



Für vier Monate teilen sich Geschäfts- und Fachbereichsbereichsleiter Hermann Dirks und seine neue, junge Kollegin Hannah Lohe ein Büro. Ihr Schreibtisch ist in seine Amtsstube gestellt worden. So bekomme sie so schnell wie möglich hautnah mit, welche Projekte anstehen, und könne sich schon in die Materie einarbeiten, sieht der 63-Jährige als entscheidenden Vorteil dieser Übergangslösung.