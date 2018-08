Flusstalaue Teil einer gelungenen Symbiose

Neue Flusstalaue: Über das sich als Modellprojekt entwickelnde Projekt sowohl für die Renaturierung als auch für das Schaffen von Kompensationsflächen auf kleinstem Raum informierte sich die Kommission des niedersächsischen Gewässerwettbewerbs 2018 am Mühlenbach. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Auf landesweite Anerkennung und eine Auszeichnung im Niedersächischen Gewässerwettbewerb 2018 „Bach im Fluss“ des Umweltministeriums hofft die Stadt mit ihrem vielbeachteten Modell-Projekt „Der Löninger Mühlenbach fließt in die Zukunft“.



Die Bewertungskommission unter der Leitung von Baudirektor Joachim Wöhler aus dem Ministerium informierte sich am Mittwoch eingehend vor Ort über das Projekt. Mit dem Mühlenbach konkurrieren weitere elf beispielhafte Projekte im Land um die Auszeichnung.