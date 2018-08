Zum ersten Mal Frosch auf der Hand

Sachunterricht einmal anders: Bunner Grundschüler erleben im „Grünen Klassenzimmer“ in Böen Natur pur

Aufmerksame Zuhörer: Bernd Eick bringt den Mädchen und Jungen der vierten Klasse der Grundschule Bunnen die Natur nahe. In seinem lebendigen Unterricht zeigt er ihnen Frösche, Bäume und ihre Blätter, Libellen und Vögel. Ein unerwartetes Abenteuer erlebte einer der Jungen, als er in den vermeintlich ausgetrockneten Teich sprang und plötzlich bis weit über die Knie im Morast versank. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Böen-Bunnen. Schulleiterin Marion Feye nennt das, was die kleine Bunner Grundschule mit ihren vier Klassen gerade in Böen macht, „handlungsorientierten Sachunterricht". Die Mädchen und Jungen finden für ihren Aufenthalt im „grünen Klassenzimmer" nur kurze, aber prägnante Bezeichnungen wie „toll", „klasse", „spannend" „schön", während sie sofort danach weiter fröhlich auf der Suche nach kleinen Fröschen über die Pferdeweide an der Hase hüpfen.