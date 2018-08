Buschreiter des PSV dominieren beim Nachbarn

Höchstes Lob für Böener Gelände: Reiter und auch Doppelkreis-Geschäftsführer Stefan Dreckmann lobten die Arbeit der Hindernisbauer des RuF Löningen-Böen-Bunnen. Foto: Willi Siemer

Löningen-Böen. Die Buschreiter des Pferdesportvereins Löningen-Ehren haben die Doppelkreismeisterschaften in der Vielseitigkeit am Wochenende auf der Anlage des Nachbarvereins Löningen-Böen Bunnen dominiert. Sieben der acht am Sonntagnachmittag auf der Siegerehrung zu vergebenden blau-roten Schleifen sicherten die von Trainer Wilhelm Brundiers und seinem Team betreuten Aktiven. Insgesamt waren 100 Reiter aus ganz Norddeutschland in den beiden Wettbewerben der Klasse A und der Klasse L an den Start gegangen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

