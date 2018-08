Kreismusikschule will mehr Präsenz zeigen

Ton getroffen: Lehrer Jan Erik Bredehorst erklärte den Kindern, wie es gelingt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Ihre Außenstellen stärken will die Kreismusikschule Cloppenburg. In der Gelbrink-Grundschule machte sie jetzt den Anfang. Musiklehrer erklärten dort den Umgang mit den Instrumenten. Junge Solisten und Ensembles gaben zudem Kostproben ihres Könnens ab.



Und was der Nachwuchs ablieferte, konnte sich bereits gut hören lassen. Die Bandbreite reichte vom Streicherkonzert über die „Tastentiger“ bis zur „Groovy Foovy Band“. Die breite Aufstellung der Kreismusikschule hob deren Direktor Michael Gudenkauf entsprechend hervor. „Es gibt kaum ein Ins-

trument, das wir nicht anbieten können“, sagt der gebürtige Vechtaer, der die Einrichtung seit 2015 leitet. Mehr dazu