Stadt schafft mit Hochdruck Bauplätze

Nur noch wenige Baustellen: Das wird sich im kommenden Jahr grundlegend ändern, wenn die Häuslebauer gleich in mehreren Baugebieten in der Stadtgemeinde Löningen loslegen können. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Über sehr viele gleichzeitig vorangetriebene Projekte zum weiteren Ausbau der städtischen Infrastruktur informierte Löningens Bürgermeister Marcus Willen auf der CDU-Mitgliederversammlung.



Mit Hochdruck seien die Verantwortlichen dabei, die große Nachfrage nach Bauplätzen in der Stadtgemeinde zu befriedigen. „Wir sind hier inzwischen auf einem guten Weg", betonte der Bürgermeister. Am weitesten fortgeschritten sind die Planungen für den „Böener Esch". Mit dem Satzungsbeschluss werde im kommenden Monat das Genehmigungsverfahren abgeschlossen Nach den Erschließungsarbeiten könne nach den jetzigen Planungen ab dem Sommer gebaut werden.