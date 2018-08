Die „Pfeffermühle“ zieht um

Zieht bald um: Gastronom Klaus Kulgemeyer vor seinem Noch-Domizil zwischen Poststraße und Stratmanns Gärten. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Ein neues Domizil haben sich Marlies und Klaus Kulgemeyer für ihr Restaurant „Pfeffermühle“ in der Löninger Innenstadt gesucht. Sie werden Mitte Januar 50 Meter weiter in die Mühlenstraße umziehen und ihr Unternehmen in den Räumen des hier früher ansässigen China-Restaurants einrichten. Grund für diesen Schritt ist die Kündigung durch den Besitzer des Gebäudes zwischen Poststraße und Stratmanns Gärten, dem Löninger Investor und Bauunternehmer Heinz Peek. Er habe ihm das Haus zum Kauf angeboten, das komme aber für ihn nicht in Frage, so der Gastronom. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.