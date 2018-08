„Jeder von uns kann mehr für die Natur tun“

Fast ausgeblüht: Die Trockenheit hat den Blühwiesen zugesetzt. Victor Thole hatte acht Hektar angelegt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Benstrup. Am meisten amüsiert sich Victor Thole immer über die Spaziergänger. „Die schauen sich erst vorsichtig um und pflücken dann schnell ein paar Blumen ab.“ Thole grinst sich eins und lässt es geschehen. Auf acht Hektar seines Betriebes hat er in diesem Jahr Blühmischungen ausgesät. Eine Blume mehr oder weniger fällt da nicht ins Gewicht.



Seit vier Jahren betreibt der Benstruper sein eigenes Blühstreifenprogramm. 15 verschiedene Pflanzen, vom Klee bis zur Sonnenblume, gedeihen an Feld­rändern, auf Moorflächen und an Ecken und Enden, auf denen sich ein lukrativer Ackerbau ohnehin nicht gut betreiben lässt.

