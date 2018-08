CDU will keine Dauerparker auf dem Marktplatz

Neue Arztpraxen verändern Verkehrsströme

Verändert die Verkehrsströme: Mit dem neuen Standort der Kinderarztpraxis Abel und des Augenarztes Martin Eickhorst am Marktplatz erwartet die CDU-Fraktion hier deutlich mehr parkende Autos und will daher die Parkdauer begrenzen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Die CDU-Fraktion im Löninger Stadtrat hat beantragt, die bisher unbefristete Parkdauer zunächst auf dem Löninger Marktplatz und möglicherweise auch auf dem Gelbrink auf zwei Stunden zu befristen. Die Vorsitzende Hedwig Knabke begründet den Vorstoß mit den sich deutlich wandelnden Verkehrsströmen durch den neuen Standort der beiden Arztpraxen zwischen dem Marktplatz und der Langenstraße. An der Ecke Poststraße/Langenstraße auf dem ehemaligen Grundstück der Familie Kramer entsteht zurzeit ein neues dreieinhalbgeschossiges Geschäfts- und Wohnhaus.