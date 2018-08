Nach Schlägerei: T-Shirt mit Messer zerschnitten

Symbolfoto: dpa

Löningen (her). Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Freitagabend in Löningen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden ein 18- und ein 19-Jährger aus Löningen gegen 22.05 Uhrr auf der Böener Straße von zwei Tätern angegriffen.



Einer der beiden, ein 19-jähriger Mann aus Löningen, konnte anschließend ermittelt werden. Nach Angaben der Beamten gab ein Opfer an, dass beide Angreifer mit Messern bewaffnet waren und zusätzlich das T-Shirt des Opfers zerschnitten haben sollen.