Gleich acht neue Lehrer fürs Gymnasium

Unterrichtsversorgung über 100 Prozent

Gleich acht neue Pädagogen am Copernicus-Gymnasium: Gesa Steinkamp (von links), Anja Beckmann, Katharina Kansy, Lisa Wille, Michaela Oldiges, Nicole Störzner und Saskia Kochanowski.Der neue Kollege Holger Hinxlage ist noch in Erziehungszeit. Foto: Ingrid Koslik

Von Willi Siemer



Löningen. Als „fast epochale Veränderung“ wertet Schulleiter Ralf Göken die Tatsache, dass zum neuen Schuljahr das Pädagogenteam des Löninger Copernicus Gymnasiums um gleich acht neue Lehrer verstärkt worden ist. „So viele Neue hatte die Schule noch nie“, freut sich der Oberstudiendirektor, der sieben Frauen und den noch einige Monate in Elternzeit befindlichen männlichen Kollegen Holger Hinxlage mit den Fächern Chemie und Biologie begrüßen konnte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.