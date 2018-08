Abschied in wohnlicher Atmosphäre

Pfarrgemeinde St. Vitus plant grundlegende Sanierung der Friedhofshalle

Heller, freundlicher: Die Friedhofshalle soll saniert werden. Grafik: Ludger Bramlage architekten gmbh

Von Georg Meyer



Löningen. Mehr Licht, mehr Atmosphäre: Das soll die Löninger Friedhofshalle nach ihrer Sanierung den Trauernden bieten. Sollte die Stadt sich an der Finanzierung beteiligen, werden die Arbeiten im Herbst beginnen, sagt Dechant Bertholt Kerkhoff. Auf einen Abriss des über 40 Jahre alten Gebäudes verzichtet die Pfarrgemeinde St. Vitus nicht nur aus Kostengründen. „Der Grundriss ist funktional und kann daher erhalten bleiben“, erklärt Kerkhoff. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.