Junge Aussiedler und junge Afghanen prügeln sich

Löningen (ws). Noch keine Erkenntnisse gibt es zur Ursache für die beiden Massenschlägereien in Löningen im Bereich des Schulhofs und der öffentlichen Grünflächen der Gelbrink-Schule am Wochenende (MT berichtete). Die Löninger Polizei habe mit der Vernehmung von fast 20 Beteiligten begonnen, erklärte am Dienstag ein Polizeisprecher. Dies sei ein bisher außergewöhnlicher Vorfall, reagierte der Erste Stadtrat Thomas Willen auf MT-Anfrage. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

