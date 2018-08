Zuschuss gleich für zwei Jahre empfohlen

20.000 Euro für kinotechnische Sammlung

Von Willi Siemer



Löningen. Die im Löninger Stadtrat noch vor ein paar Jahren kritische Einstellung einzelner Mitglieder gegenüber Zuschüssen für die Arbeit der „Kinotechnischen Sammlung Dr. Heinz Dobelmann" hat sich deutlich gewandelt. War die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der mit klarer Mehrheit gefassten Zuschüsse da noch bezweifelt worden, empfahl der Ausschuss Familie, Bildung, Kultur und Gesundheit jetzt auf seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Montag einstimmig, die beantragten 20.000 Euro Zuschuss zu bewilligen.