Erster Vorstoß findet nur wenig Unterstützung

Die neue Austellung „90 Jahre Heimatverein Löningen“ eröffneten (von links) Bürgermeister Marcus Willen, Engelbert Beckermann, Uwe Kumpmann und Paul Mastal, ganz rechts Antonius Bösterling. Foto: Heinz Benken

Von Heinz Benken



Löningen.Der Heimatverein spielte zunächst keine prägende Rolle. Erst nachdem er 1953 wiederbelebt wurde und dann das Kulturzentrum entstand, entwickelte der Verein Leuchtkraft. Die neue Ausstellung des Heimatvereins Löningen informiert über die Entwicklung des Vereins selbst, der vor 90 Jahren gegründet worden war und heute zu den größten Vereinen in der Stadtgemeinde Löningen gehört. Zur Ausstellungseröffnung im Heimathaus an der Schutenmühle in Huckelrieden konnte Vorsitzender Paul Mastall am vergangenen Samstagnachmittag neben vielen Heimatfreunden auch seine Vorgänger Uwe Kump-

mann und Engelbert Beckermann sowie Antonius Bösterling begrüßen, dessen Ausstellung über die Kulturlandschaft im Löninger Hasetal in die neue Ausstellung integriert werden konnte.