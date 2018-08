Zwei Massenschlägereien in nur einer Nacht

Symbolbild: dpa

Löningen (mt). Gleich zwei Schägereien in nur einer Nacht in Löningen: Gegen 23.14 Uhr am Freitagabend wurde die Polizei in die Straße Gelbrink gerufen. Zwei größere Gruppen waren in Streit geraten, der letztlich in einer Massenschlägerei endete. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch völlig unklar. Drei beteiligte Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu, weswegen sie ins Krankenhaus gebracht wurden. Samstagnacht dann die zweite Alarmierung: Gegen 2.40 Uhr muss die Polizei ins Stadtgebiet ausrücken. Wieder waren die beiden Gruppen, die nur wenige Stunden zuvor aufeinander losgegangen waren, aneinandergeraten. Wieder gab es zwei Verletzte, dieses Mal einen 18- und einen 19-jährigen Löninger. Auch hier ist der Grund der Schlägerei nicht bekannt und noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Durch den Einsatz von acht Polizeifahrzeugen konnte die Lage vor Ort schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

