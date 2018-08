Kein Allzeitrekord, aber excellente Bilanz

Bisher über 45000 Besucher im Löninger Wellenfreibad

Excellente Bilanz: Bisher haben über 45000 Besucher in diesem Supersommer die Möglichkeit genutzt, sich in die erfrischenden Fluten des Löninger Wellenfreibades zu stürzen. Der Tagesrekord liegt bei 1800 Gästen. Foto: Ludger Mathlage

Von Willi Siemer



Löningen. An die fast glorreichen Anfangsjahre in den Achtzigern als neue Attraktion in der Region und ohne große Konkurrenz weit und breit kann das Löninger Wellenfreibad in diesem Supersommer mit gleich dutzenden Hochsommertagen nicht anknüpfen. Ludger Mathlage als Leiter der Löninger Bäder ist dennoch äußerst zufrieden mit der bisherigen Bilanz. „Wenn man die ersten Jahre einmal ausklammert, dann freuen wir uns schon über Rekordzahlen. Insgesamt seien bisher mehr als 45000 Besucher ins Freibad im Hasetal geströmt.