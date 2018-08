„Ein Altenheim ist keine JVA“

Senioren geben Freiheit nicht an der Tür ab

Metal statt Volksmusik: Auch betagte Rockfans sind in Wacken zu finden. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Löningen. Zwei Senioren wollten es am vergangenen Wochenende noch einmal wissen. Von ihrem Dithmarscher Altenheim aus machten sie sich auf den Weg nach Wacken. Bis drei Uhr nachts rockten sie auf dem Metal-Festival – dann griff eine Polizeistreife die beiden auf und organisierte den Rücktransport. „Warum?“ fragt Eberhard Ficker erstaunt, als er von der Geschichte hört. Der Geschäftsführer des Altenzentrums St. Franziskus kann gut verstehen, wenn Heimbewohner auch mal auf eigene Faust losziehen wollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.