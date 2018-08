„Wir fangen ja praktisch von vorn an“

Kindergarten St. Elisabeth nimmt auch den Krippenbetrieb auf

Hochgehangelt: Die Kita St. Elisabeth hat sich deutlich vergrößert. Die neue Leiterin Sandra Hoppe zeigte Bürgermeister Marcus Willen, Erster Stadtrat Thomas Willen und Caritas-Geschäftsführer Heribert Mählmann die neuen Räumlichkeiten. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Die Kindertagesstätte St. Elisabeth hat am Dienstag auch ihren Krippenbetrieb gestartet. Mit Sandra Hoppe hat die Einrichtung zudem eine neue Leiterin bekommen. Und die bringt sowohl pädagogisches Feingefühl als auch solide Verwaltungskenntnisse mit in den Kitaalltag, denn sie kann gleich beide Ausbildungen vorweisen. Für Heribert Mählmann, Vorstandsvorsitzender des Caritas-Sozialwerks, ist die Benstruperin daher ein echter Glücksfall. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.