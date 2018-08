Täter lassen Wasser in Kirche fließen

Symbolfoto: dpa

Löningen (her). Einen Schaden an der Heizungsanlage und der Kirche an der Evenkamper Straße in Löningen haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag verursacht. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter den Schlauch eines Wassersprengers durchtrennt und diesen über einen Treppenabgang in den Heizungsraum der katholischen Kirche verlegt. Durch das hineinlaufende Wasser entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel. 05432-9500 entgegen.