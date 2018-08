Nach Fernsehsendung machte es Bingo

Kreativ: Werner Rosemeyer entwickelte ein eigenes Vogel- und auch ein Hundebingo. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Er war kein einfacher Fall für Vera Int Veen: Marco J., Bingospieler und Fokuhila-Träger aus Niedersachsen sollte die Frau fürs Leben finden. Schon einmal hatte die Moderatorin der Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ ihr Bestes gegeben - vergeblich. Vor zwei Wochen dann erhielt der schüchterne 42-Jährigen eine zweite Chance. In seinem Wohnzimmer spielten die beiden eine Runde Vogelbingo.



Kurz nach der Ausstrahlung vor zwei Wochen staunte Werner Rosemeyer nicht schlecht. Der Löninger hat das Spiel erfunden und vertreibt es seit einiger Zeit im Internet. Weil er Formate wie „Schwiegertochter gesucht“ eher selten sieht, wunderte er sich über die rapide ansteigende Nachfrage. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.