Fische haben noch genug Sauerstoff

Niedrigstand: Die Hase führt derzeit nur wenig Wasser. Grund ist die Trockenheit der vergangenen Wochen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Während des Haserennens am vergangenen Wochenende war es unübersehbar: Der Fluss führt derzeit Niedrigwasser, was angesichts der wochenlangen Trockenheit auch kein Wunder ist. Immerhin: Die Fischwelt in der Hase ist noch nicht in Gefahr, bestätigt der Vorsitzende des Fischereivereins Löningen, Rudolf Thomann.



Tote Tiere wurden bislang keine gesichtet. Der Sauerstoffgehalt in der Hase ist mit bis zu 8,4 Milligramm pro Liter noch relativ hoch.