Hundehaufen werden markiert

Appell: Durch die Fähnchen in den Hinterlassenschaften von Bello und Co. sollen Halter zum Wegräumen gebracht werden. Foto: tn

Löningen (tn). Unmut macht sich bei den Bewohnern des Hohen Ufers in Löningen breit. Immer mehr Hundehalter missbrauchen den Bereich zwischen dem Hohen Ufer und der Mühlenbachbrücke als Hundeklo. Ein Hinweisschild, das vor einiger Zeit von Anwohnern aufgestellt wurde, hat leider wenig Wirkung gezeigt. Jetzt werden Fähnchen in jede unschöne Hinterlassenschaft gesteckt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.