7,4 Millionen fließen in Umbau des Gymnasiums

Aus einem Guss: Alle Gebäude des Copernicus-Gymnasiums sollen sich nach dem Umbau in einem einheitlichen Erscheinungsbild präsentieren. Entwirf: Wannenmacher + Möller

Von Matthias Ellmann



Löningen. Der Architektenwettbewerb für das Copernicus–Gymnasium Löningen abgeschlossen. Mit dem ersten Preis zeichnete das Preisgericht den Entwurf der Architekten Wannenmacher + Möller, Münster, aus. Dieser Entwurf wird dem Landkreis Cloppenburg vom Preisgericht als Grundlage für die weiteren Planungen vorgeschlagen. Als Kosten für alle Maßnahmen sind 7,4 Millionen Euro veranschlagt. Baubeginn ist, so Landkreis-Pressesprecher Frank Beumker, frühestens 2019.