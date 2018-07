Heimatverein informiert über Kunst vor Ort

Von Heinz Benken



Löningen. In Ergänzung zu seinem historischen Pfad will der Heimatverein Löningen auch Hinweistafeln zu Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet anbringen. Die beiden markanten Kunstwerke des Malers und Bildhauers Peter Rüwe in der Innenstadt machen den Auftakt.



Die Stahlplastik „Mann mit Schaf" schuf der Löninger Künstler vor acht Jahren, das Wandbild „Der Wissenskrieger" bereits einige Jahre zuvor. Während des Ortstermins erinnerte Paul Mastall, Vorsitzender des Heimatvereins, an die Abschiedsrede des ehemaligen Leiters des Museumsdorfs Cloppenburg. Uwe Meiners habe der Region die mahnenden Worte mit auf den Weg gegeben, sie könne ohne Kunst und Kultur nicht voran gebracht werden.