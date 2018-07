Angler helfen Aalbestand auf die Sprünge

Löninger Verein investiert 8000 Euro

Größter Aaalbesitz der Vereinsgeschichte: Thomas Streekmann, Gewässerwart des Löninger Fischereivereins, überwacht die Verteilung der Jungaale auf die Vereinsgewässer. Foto: Thomann

Von Rudolf Thomann



Löningen. „Wir sind uns sicher, dass der Besatz geeigneter Gewässer mit Jungaalen die wirksamste Maßnahme ist, um Fortbestand des Aals in Europa zu sichern", erklärt Thomas Streekmann, der Gewässerwart des Löninger Fischereivereins, der zusammen mit einigen weiteren Mitgliedern des Vereins rund 30000 Aale den Vereinsgewässern ausgesetzt hat, um so den Bestand der Art zu stützen.