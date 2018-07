Feuerwehrmann entdeckt Brand im Wald

Foto: NWM

Löningen (mt). In einem Waldstück bei Löningen hat ein aufmerksamer Feuerwehrmann am Mittwochabend einen brennenden Futterstand entdeckt und über die Feuerwehrleitstelle die zuständige Feuerwehr alarmieren lassen. Aufgrund der genauen Ortsbeschreibung waren die Einsatzkräfte rasch vor Ort, mussten aber zunächst eine 50 Meter Schlauchleitung legen, um das Löschwasser zur Brandstelle zu befördern. Das Feuer brachten die Wehrleute dann schnell unter Kontrolle und verhinderten so das Ausbreiten der Flammen auf dem trockenen Waldboden. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

