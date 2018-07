Junge Löninger erlaufen sich Amsterdam

Begeisternd: Unter Leitung von Gaby Bick führte die Sommerreise des Löninger Jugentreffs in die niederländischen Metropole. Es gab viel zu sehen, zu lernen, aber auch Spaß, waren sich die Jugendlichen einig. Foto: Gaby Bick

Von Gabriele Henneberg



Löningen/Amsterdam. „Gaby, wohin fahren wir nächstes Jahr?" Diese Frage kommt verlässlich jedes Jahr auf der Rückfahrt der Sommerreise des Jugendtreffs Löningen. „Lasst uns doch erst mal zu Hause ankommen", ist jedes Mal Gaby Bicks Antwort. Die Leiterin des Jugendtreffs hat die Jugendlichen schon an viele Orte geführt, bis nach Spanien und Bulgarien. Diesmal ging es mit 22 Mädchen und Jungen zwischen 15 und 17 Jahren für eine Woche nach Amsterdam.