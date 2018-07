Kinderhoheiten Topstars bei Schützenumzug

Zum ersten Mal dabei: der neue Kinderschützenkönig Noah Lückmann gemeinsam mit seiner Königin Sophie Scheidt. Foto: gab

Von Gabriele Henneberg



Löningen. Bei strahlendem Sonnenschein und mediterranen Temperaturen versammeltern sich gestern gut 500 Schützen, um ihren Majestäten auf dem Marktplatz die Ehre zu erweisen. Hauptmann Karl-Heinz Lauscher hat alles im Griff, auch wenn kurz vor dem Eintreffen der Schützenzüge „eine leichte Nervosität sich breit macht“, wie er gesteht. Vier Schützenzüge mit drei berittenen Offizieren, fünf Musikvereine und sieben Kutschen mit Majestäten und Ehrengästen galt es, auf dem Marktplatz in Reih und Glied aufmarschieren zu lassen – und es hat alles gut geklappt, zur Begeisterung der zahlreichen Schaulustigen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

