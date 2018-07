Richtfest zehn Jahre nach der ersten Idee

Hoch über der Sportanlage: SV-DJK-Geschäftsführer Markus Brundiers, Planer Heinz Brundiers, Bauleiter Dieter Ratermann und Vorsitzender Ludger Frische (von links) im zukünftigen Schulungsraum. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Bunnen. Auch die Kostüme für die Tanzgruppen der DJK sollen einen Raum bekommen. Die bewahrt Gründerin Maria Vogelsang-Verhülsdonk seit 60 Jahren in ihrem Keller auf. Rund 450000 Euro möchte der SV DJK Bunnen in ein neues Umkleide- und Sanitärgebäude investieren. Die ersten Ideen dazu sind bereits zehn Jahre alt. Nun feierte der Verein das Richtfest dieses „stolzen“ Gebäudes unter einem von den Nachbarn am Kammerweg geschmückten Richtkranz. Sahnestück des Clubheims wird sicherlich der neue Schulungsraum im Obergeschoss, der einen Panoramablick über die Anlage des Vereins gestattet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.