Pioniere des Löninger Gymnasiums kommen zusammen

Gründungsschüler: Der Abiturjahrgang 1973 mit den Klassen 13m und 13s gehörte zu den Pionieren des Gymnasiums Löningen. Foto: Heinz Benken

Löningen-Lindern (hb). Sie sind die Pioniere des Copernicus-Gymnasiums Löniungen: Der Abiturjahrgang 1973 hat sich nach 45 Jahren zu einem Klassentreffen in Lindern eingefunden. Gastgeberin Margret Schute hatte in ihr denkmalgeschütztes Hotel Schute in der Linderner Ortsmitte eingeladen und das Ehemaligentreffen mit der ebenfalls aus Lindern stammenden Doris Dröge zum wiederholten Mal vorbereitet.



Die Ehemaligen gehören zu den ersten Schülern des 1965 im Aufbau befindlichen Löninger Gymnasiums. Wer zuvor aus dem Raum Löningen ein Gymnasium besuchen wollte, fuhr in der Regel zum Clemens-August-Gymnasium nach Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.