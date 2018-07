Schützen zollen dem WM-Endspiel Tribut

Anziehungspunkt: Das Königsschießen lockt am Montag wieder hunderte Zuschauer auf den Stockkamp. Archivfoto: Heinz Benken

Von Willi Siemer



Löningen. Die Löninger Schützen zollen am Sonntag dem um 17 Uhr beginnenden Endspiel um die Fußball Weltmeisterschaft trotz der schmerzlich vermissten deutschen Teilnahme Tribut: Um rechtzeitig vor dem Anpfiff den großen Festumzug und den Einmarsch der Schützenkönige ins Festzelt abschließen zu können, haben die Verantwortlichen alle wichtigen Termine um eine Stunde vorverlegt.



Das bedeutet, dass die Throngemeinschaften und Ehrengäste nicht wie sonst traditionell um 15 Uhr, sondern bereits um 14 Uhr auf dem Löninger Marktplatz von hunderten Schaulustigen empfangen werden. Damit verschiebt sich auch ein weiterer Termin im Vorfeld um eine Stunde.