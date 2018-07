Frühe Blüte macht Bienen zu schaffen

Fleißig: Die Waben sind voller leckerem Waldhonig, die die Bienen von Andreas Scheibel aktuell sammeln. Foto: Henneberg

Von Gabriele Henneberg



Löningen. Es brummt und surrt schon von Weitem. Kurze Hosen trägt Andreas Scheibel heute nicht, als er zu seinen Bienen geht. Das liegt aber weniger an den Bienen als vielmehr an den kühleren Temperaturen. Denn einen Schutzanzug trägt der Imker und Bienenzüchter nie und auch eine die Tiere beruhigende Rauchpfeife nutzt er selten. „Ich kann in T-Shirt und kurzen Hosen zu den Bienenstöcken gehen, ohne gestochen zu werden“, betont Scheibel. Denn er achtet besonders auf Friedfertigkeit.



Seit etwa fünf Jahren züchtet der Löninger gezielt Bienenköniginnen, die die Basis eines jeden Bienenvolkes sind. Durch gezielte Paarung mit bestimmten Drohnen oder künstliche Besamung werden die gewünschten Ergebnisse erzielt. Königinnen mit besonders guten Eigenschaften werden gekört. „Das ist genauso wie bei Pferden oder Schweinen", sagt Scheibel.