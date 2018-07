Diebe nutzen verlassenes Haus als Depot

Foto: Polizei Cloppenburg

Löningen (mab). Die Löninger Polizei hat am Dienstag das Depot von Dieben ausgehoben. Dabei wurden unter anderem auch die Kreuze gefunden, die in den letzten Tagen vom Friedhof an der Meerdorfer Straße gestohlen wurden (MT berichtete). Wie Polizeisprecherin Maren Otten auf MT-Anfrage bestätigte, haben die Angerhörigen der Verstorbenen die Grabkreuze aus Messing und Bronze bereits zweifelsfrei identifiziert.



Die Diebe sind mit den bis zu 1,50 Meter großen Kreuzen offenbar nicht weit gekommen. Denn das entdeckte Depot ist nur wenige 100 Meter vom Friedhof entfernt. Als Versteck diente den Dieben ein Abbruchhaus an der Bahnhofsallee. Im hinteren Bereich fanden die Beamten aber nicht nur die beiden Kreuze. In dem Lager wurde noch ein weiteres Metallkreuz sichergestellt. Dieses wurde bislang noch nicht als gestohlen gemeldet. Gefunden wurden außerdem noch Dachrinnen und Abdeckungen aus Kupfer, Werkzeuge und Kabel. Die Polizei geht davon aus, dass die Gegenstände von Baustellen-Diebstählen stammen.



Die Polizei prüft nun, ob zwei Löninger im Alter von 36 und 41 Jahren das Diebes-Depot angelegt haben. Die beiden Männer stehen bereits unter Verdacht, von einem Cloppenburger Friedhof zwei Bronzefiguren gestohlen zu haben. Dieses Diebesgut wurde im Keller des Hauses eines der Männer entdeckt. Und auch hier wurden Gegenstände gefunden, die von Baustellen gefunden wurden. Vor rund drei Wochen hatte ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, seitdem laufen Ermittlungen gegen die beiden Männer.



Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Friedhof an der Meerdorfer Straße beobachtet haben. Außerdem soll sich der Besitzer einer Wasserpumpe (siehe Foto) melden. Die Pumpe wurde offenbar von einer Baustelle gestohlen. Ansprechpartner ist die Löninger Polizei unter 05432/9500.

