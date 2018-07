Kreuze verschwinden vom Löninger Friedhof

Symbolfoto: dpa

Löningen (mab). Die Polizei in Löningen sucht nach Zeugen: Offenbar treiben derzeit Diebe ihr Unwesen auf dem Friedhof an der Meerdorfer Straße. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, mussten die Angehörigen nun feststellen, dass ein Messingkreuz vom Grab entfernt wurde. Das Kreuz ist etwa ein Meter groß und hat einen Wert von 500 Euro.



Erst an diesem Wochenende wurde ein ähnlicher Diebstahl vom gleichen Friedhof gemeldet. Zwischen Donnerstag und Freitag wurde ein etwa 1,50 Meter großes Kreuz aus Bronze gestohlen. Hier kann die Polizei noch keine Schadenshöhe beziffern.



Wer verdächtige Personen auf dem Friedhof beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizei in Löningen unter 05432/9500.



Derartige Diebstähle häufen sich in letzter Zeit. Hochwertige Grableuchten und Figuren werden von Gräbern entwendet. Erst vor Kurzem konnte die Polizei einen derartigen Diebstahl aufklären. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Löningen wurden zwei Bronzestatuen entdeckt. Die Engelsfigur und eine Abbildung der Mutter Gottes wurden von einem Cloppenburger Friedhof gestohlen. Unter Verdacht stehen zwei Männer im Alter von 36 und 41 Jahren.

