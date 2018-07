Kinder gehen Fischteichen auf den Grund

Informativ: Gästeführerin Christa Thöle erläuterte den Löninger Kindern Entstehung und Nutzung der Ahlhorner Fischteiche. Foto: Thomann

Löningen/Ahlhorn (th). Eine Führung an den Ahlhorner Fischteichen bot der Fischereiverein Löningen im Rahmen der Löninger Ferienpassaktion Kindern im Alter von etwa 8 bis 13 Jahren an. Gästeführerin Christa Thöle von der Touristinformation Großenkneten gab der Kindergruppe viele Informationen zur Entstehung und Verwaltung der Anlage.